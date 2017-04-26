Yüzde 7 Faizle Borçlanabilirsek Kiralar TL Olur"

Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü Hasan Şimşek, "Yüzde 7 faiz ile Türk lirası borçlanabilirsek, o zaman kiralar TL olur." dedi.



Yedi farklı şehirde Optimum, Piazza ve Kozzy markalı 8 alışveriş merkezi ile hizmet veren Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın Küçükyalı'da inşa ettiği Hilltown Alışveriş Merkezi, bu yıl eylül ayında faaliyet göstermeye başlayacak.



Şimşek, projenin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, Hilltown'ın 250 milyon avro yatırım değerine sahip olduğunu kaydetti.



Hilltown'ın konsept mimarisinin Amerikalı mimarlık ofisi Elkus Manfredi Architects imzası taşıdığı bilgisini veren Şimşek, 63 bin metrekare kiralanabilir alanı ve yaklaşık 2 bin metrekare eğlence alanı olan Hilltown'da 192 adet mağaza, 12 sinema salonu, 40 adet cafe/restoran ve 2 bin 400 araçlık otopark bulunduğunu dile getirdi.



Şimşek, Hilltown'un etki alanında yaklaşık 2 milyon kişinin yer aldığını, yıllık 15 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade etti.



Bu yıl içinde açılması planlanan Hilltown'da yüzde 65 oranında doluluk olduğunu belirten Şimşek, "Vakko, Massimo Dutti, Oysho, Mavi, Bershka, Sephora, Macro Center, Zara, Zara Home, Koton, Mavi, H&M, Boyner, Beymen Club, Big Chef's, Ramsey, Macfit ve Flo gibi markalarla anlaşma sağladık. Bunların yanı sıra yüzlerce farklı marka da projemizde yer alacak. Türkiye pazarına ilk kez girecek firmalarla da görüşüyoruz." diye konuştu.



-"İlk 5'te olmasını hedefliyoruz"



Hasan Şimşek, perakende sektöründeki gelişmelere paralel büyüyen AVM yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, yatırımların da istihdamı artırdığını söyledi.



"Her yeni alışveriş merkezi projesi binlerce kişiye iş olanağı sunuyor." diyen Şimşek, Hilltown'da bu rakamın 2 bin 500'leri bulmasını öngördüklerini dile getirdi.



Şimşek, Hilltown'un Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın Türkiye'deki 12'nci alışveriş merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Hilltown, İstanbul'da en yüksek ciro oranı yakalamayı hedeflediğimiz alışveriş merkezimiz. İstanbul genelinde tüm alışveriş merkezleri içinde ise ilk 5'te olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Rönesans Gayrimenkul Yatırım olarak 2016 yılını hedefleri doğrultusunda kapattıklarını anlatan Şimşek, 2017 yılında da yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerinin altını çizdi.



Şimşek, "Bu yılın ilk hedefi İzmir Optimum'u genişletmekti. Geçen ay bu projemizi hayata geçirdik ve bölgenin hizmetine sunduk. Sıra Hilltown ve İstanbul Piazza projelerimizde." diye konuştu.



-"Son 9 ayda portföyümüze 75 yeni marka kattık"



Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü Şimşek, perakendede bazı şirketlerin battığını ama yeni markaların da çıktığına işaret ederek, "Anadolu'da Adana'dan, Urfa'dan marka çıkıyor. Bin 200 dükkanımız var, 550 marka ile çalışıyoruz. Samsun, Maraş ve Urfa'daki kiracılarımızın yaklaşık yüzde 40'ı yereller. Son 9 ayda portföyümüze 75 yeni marka kattık." dedi.



AVM kiralama ile ilgili de konuşan Şimşek, "Yüzde 7 faiz ile Türk lirası borçlanabilirsek, o zaman kiralar TL olur." yorumunu yaptı.



Avro ile kiralama yapan kiracıların 2008-2012 döneminde yüzde 15 avantajı olduğunu anımsatan Şimşek, yatırımcılar olarak aslında büyük risk aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bugün Avrupa'da bir perakendeci ile 10 yıl kontrat yaparsanız bu şu demek; Adam 1 yıl sonra çıkıyorsa geriye kalan 9 yılı ödüyor. Bizde ise hiç cezasız çıkartıyoruz. Mahkemeye giderseniz alabileceğiniz maksimum 3 aylık kira bedeli."



Şimşek, şu anda bir software geliştirdiklerini ve markalara reyting kuruluşları gibi puan vereceklerini, puanları yüksek olan markaların yeni AVM'lere girmek için önceliği olacağını dile getirdi.