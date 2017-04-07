Yüzde 60'ını 90 Ülkeye Satıyor
Yiğit Akü Genel Müdürü Erinç Çetin Miser, yıllık 5 milyon akü ürettiklerini belirterek, "Bunun yüzde 60'ını yani 3 milyonunu 90 ülkeye ihraç ediyoruz.
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