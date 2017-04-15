Yüzde 58 Sürpriz Olmaz"

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, yarın yapılacak referandum la ilgili, "(Evet oyları) Yüzde 54 ila 58 civarında. 58 üstü olursa da sürpriz olarak değerlendirmemek lazım" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye Gazetesi'nden Mustafa Arıdoru'ya özel açıklamalarda bulundu.



"EVET'E KARŞI ÇIKMALARI TÜRKİYE'NİN KALKINMASIYLA ALAKALI"



'Evet'e karşı çıkanlara PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin yanı sıra bir de Avrupa ülkeleri katıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bunun sebebi tamamen Türkiye'nin kalkınmasıyla alakalı. Dünyanın en büyük barajlarıyla, elektrik üretmemizle, termik, nükleer santrallerimizle alakalı. Artık gerek savunma sanayiinde, gerek tarımda kendi yeten bir Türkiye olmamızla alakalı... Tahammülsüzlüklerinin 'hayır' demelerinin sebebi bu.



"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ TÜRKİYE'YE ZENGİNLİK GETİRECEK"



Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize ne getirecek?



Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye zenginlik getirecek. Aynı zamanda yasama ve yürütmeyi birbirinden tam ve kamil manada ayırmış olacak. Türkiye'nin dış politikasını daha çok muhkemleştirecek. Türkiye'yi dış dünyaya daha fazla entegre edecek. Bir kere içeride kaosları önleyecek. Koalisyon olma riskini ortadan kaldıracak. Burada daha çok güçlü adaylar ortaya çıkarak yarışmış olacak. Yani yüzde 50.01'in üzerinde oy alarak cumhurbaşkanı olabilmesi söz konusu. Bu çok önemli. Türkiye'de yüzde 20'lerle iktidar olundu biliyorsunuz. Artık Türkiye'de bir daha koalisyon, kaos olmasın. Şimdi kalkınma hamlelerini çabuklaştırmak için bu zamanı doğru, verimli kullanacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemi zamanı doğru kullanmamıza vesile olacak. Kaosları önleyecek. Yetenekleri zekaları ortaya çıkaracak. Herkesin kendi görevini yapması gerektiğini sağlayacak.



REFERANDUM TAHMİNİ



Referandum tahmininiz kaç oranında?



Yüzde 54 ila 58 civarında. 58 üstü olursa da sürpriz olarak değerlendirmemek lazım. Bu CHP milletvekillerinin ve CHP'nin düğmeyi doğru iliklememesinden kaynaklanıyor. ve denize dökeriz gibi söylemler çok çirkin laflar. Biz birbirimizin yüzüne bakamayacağımız sözler sarfetmemeliyiz. Türkiye'yi kutuplaştırmamalıyız..



'Biz hem MHP'nin BBP'nin AK Parti'nin oylarıyla hem de CHP'den alacağımız oylarla çok ciddi bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Kararsızların yavaş yavaş evete doğru yöneldiklerini farkediyorum. Ben inanıyorum ki 16 Nisan akşamı ay bir başka güzel doğacak. 17 Nisan sabahı da güneş doğudan daha güzel doğacak.



KILIÇDAROĞLU'NUN KONTROLLÜ DARBE İDDİALARI



CHP Liderinin "kontrollü darbe" ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?



Kılıçdaroğlu, çok ciddi bir hata yapmıştır. Bu bir noktada darbecilerle hükümeti birlikte hareket etmekle suçlamaktır. Sayın Kılıçdaroğlu elinde bir bilgi ve belge varsa konuşacak. CHP liderinin hem milletten hem şehit ailelerinden özür dilemesi şart. Bu, darbecileri teşvik eder. Bu mantık darbecileri korumaya yarar...



CHP lideri "Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse lokantalar, muhtarlıklar kapanacak" diyor... Bir şeyler söylemek ister misiniz?



Bu argümanlarının zayıflığını gösteriyor. Lokantalar, muhtarlıklar neden kapatılsın. Bunlar doğru şeyler değil. Kendileri hayırlarını rahat anlatabilmek istiyorlarsa 18 madde üzerinden konuşsunlar. Olağanüstü halde neler yapılabileceğini konuşsunlar. Bunları yapan bir şahıs bir daha seçilir mi? Bunları yapan bir şahsın partisinden bir daha bir şahıs güçlü bir şekilde çıkabilir mi? Bu milletin eğitim seviyesinin ortalaması lise 1'dir. Ama bu milletin feraseti, kültürü, hikmet süresi bin yıldır. Bin yıllık kültüre, ferasete, keskin bir zekaya, göze sahiptir. Geleceği, ufku görebilme noktasına sahiptir. Böyle bir milletin ve devletin bunlara müsaade etmeyeceğini bilmeleri gerekir. Bu aynı zamanda milletimizin kültür seviyesine, hikmet sahipliğine de hakarettir.



ABD'NİN SURİYE'YE MÜDAHALESİ



ABD'nin Suriye'ye müdahalesi sizce gerçekten o bölgede huzur sağlamak için mi '



ABD eğer orada yapılanlardan rahatsızsa Esed'in yaptığı zulümlerle 600 bin kişi ölürken neredeymiş' 10 milyon kişi vatansız kalırken neredeymiş? Orada açlıktan kedi, köpek etleri yenilirken neredelermiş? Orada DEAŞ, YPG, PYD inşa edilirken neredeymiş? Burda doğru değildir. Bir kişi bile burda burnu kanadığında BM'nin devreye girmesi gerekmektedir. BM artık İslam dünyasındaki mezhep kavgalarını durdurması gerekiyor. Bunların arkasında yine egemen güçler var. BM'nin egemen güçlere artık dur demesi lazımdır. Dünya egemen güçlerinin oyuncağı değildir.



Rusya ve Avrupa'daki saldırılar hakkında ne düşünüyorsunuz, hedef nedir?



Bunları çok iyi incemek lazım. Bir yandan kendi doğurdukları yapılar kendilerini bumerang gibi vuruyor olabilir. Bir diğer yandan da olan bu olaylarla İslam dünyası üzerinde islamofobiyi oluşturarak bu tür örgütleri bahane ederek İslam dünyasını parçalamak, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürme noktasına gelebilirler. Buna müsaade etmemeliyiz.



(İHA)