Yüzde 18 Oy Aldı Kutlama Yaptı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, AKP’liler yüzde 18.74’lük “evet” oyunu halay çekerek kutladılar.

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, AKP'liler yüzde 18.74'lük "evet" oyunu halay çekerek kutladılar.

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