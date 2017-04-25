Yüzde 100 Yerli Silahlar Konya'da Sergileniyor

Savunma sanayisinde önde gelen firmalar tarafından üretilen yüzde 100 milli silahlar Konya Savunma Sanayi Sergisinde sergileniyor.



24-25 Nisan tarihleri arasında Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisinde piyasaya yeni çıkacak olan silahlar da sergileniyor. Piyasaya yeni çıkacak silahlar hakkında bilgi veren Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğü Silah Şubesinden Mühendis Bilal Ensari Akdemir, "Silahlarımız MPT 55 ve MPT 55 K. MPT 55 güvenlik güçlerimizin ihtiyacı üzerine tasarlandı. 5,56 milimetre çapında 3 kilo 300 gram ağırlığında uzun namlu versiyonu. Kısa namlu versiyonu 3 kilo ağırlığında. 850 fişek dakikada atma kapasitesine sahip. Silahımız, 820 metre/saniye namlu çıkışına sahip. AR-GE çalışmaları tamamlandı, Milli Savunma Bakanlığı denetiminde kalifikasyon faaliyetlerini bitirdik. Şu anda SSM ile sözleşme görüşmelerimiz sürüyor. 23 bin tanenin üzerinde bir siparişimiz var. Bunları inşallah 16 ay içinde hazırlayıp teslim edeceğiz" dedi.



"Silahımızda yurt dışından herhangi bir parça kullanılmıyor"



Silahların tamamen yerli olduğunu söyleyen Akdemir, "Silahımızda yurt dışından herhangi bir parça kullanılmıyor. Tamamı Türkiye'de Kırıkkale'de silah fabrikamızda ve yurt içindeki diğer tedarikçilerimiz. Konya'dan tedarikçilerimiz var, İstanbul'da var, Ankara'da var. Türkiye'nin geneline yayılmış tedarikçi portföyümüz var. Burada üretilerek son montajı ve testleri fabrikamızda yapılmak suretiyle silahları askerimize teslim edebiliyoruz" diye konuştu.



Yeni silahlarının kısa zamanda piyasaya çıkacağını belirten bir firmanın AR-GE Tasarım Uzmanı Ahmet Polat da, "Konya Savunma Sanayi Zirvesine 3 silahımızla katıldık. Bu ürünlerin hepsi yeni ürünlerimiz. İkisi AK 47 platformunda, birisi AR 15 platformunda taktik tüfeklerimiz. Savunma sanayi alt yapısını oluşturan tüfekler. AK 47'nin bullpup versiyonu. 8+1, 5+1 ve 2+1 şarjör seçenekleri mevcut. Kendinden taşıma kulpunun üzerinde arpacık ve gez ayarı yapılabiliyor, yanak ayarı mevcut. 12 kalibre fişek atan bir tüfeğimiz. 2 ürünümüz 1 ay içerisinde piyasaya çıkacak. Tamamen polimer kaplama, sentetik. Yüzde 100 kendi bünyemizde ürettiğimiz bir ürün. Yani tasarımından başlıyor, ham madde giriyor, silah olarak çıkıyor. Yüzde 95 biz ihracat ağırlıklı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA