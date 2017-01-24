Yüz Naklinin 5. Yılını Pasta Keserek Kutladı

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının beşinci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.



Acar'ın yüz naklinin beşinci yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde program düzenlendi.



Programda, Acar ile Türkiye'nin dördüncü yüz naklinin yapıldığı Turan Çolak, kol nakli olan Mustafa Sağır ile doktorlar ve hastane yönetimi bir araya geldi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, burada yaptığı konuşmada, merkezin büyük başarılara imza attığını, böbrek nakli sayısında Türkiye'deki kamu hastaneleri arasında ilk sırada bulunduğunu söyledi.



İlk yüz naklinin yapıldığı Acar'ın beşinci yılını sağlıklı şekilde tamamladığını kaydeden Ünal, yüz, uzuv, böbrek, karaciğer, pankreas, kornea gibi tıp dünyasında yapılabilecek nakilleri başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.



Ameliyatı yapan Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyada bu çeşitlilikte nakil yapan başka merkez bulunmadığına dikkati çekti.



Merkezi daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini anlatan Özkan, "Elimizden geldiğince çok titiz nakiller gerçekleştiriyoruz. Çıtayı daha üst seviyeye çıkarmak bize düşüyor. Az lafla, çok işle götürmeye çalışıyoruz. Uğur bizim yola çıktığımız hastaların ilkidir. Bundan önce kol nakli yapmıştık 2010 yılında Cihan'a. Cihan ile yedinci, Uğur ile beşinci, rahim naklinde ise altıncı yılı tamamladık." dedi.



Özkan, çift kol nakli yaptıkları Mustafa Sağır'ın da ellerini kullanmaya başladığını, fizik tedavisinin sürdüğünü söyledi.



"Hayata nasıl karıştıklarını görüyorum"



Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ise beş yılın çok hızlı geçtiğini, organ nakli ekibinin hastalarla aile olduğunu belirtti.



Hastaları hayata karıştırmayı hedeflediklerini belirten Özkan, "Uğur'u, Turan'ı, Recep'i görünce hayata nasıl karıştıklarını görüyorum. Hedefimiz bu güzel organizasyonla işi yukarıya çekmek. Yaptığımız işi çok seviyoruz. Amacımız farklı ameliyatlarla hastaların hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak." diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, geçen yıl itibarıyla 257 böbrek, 48 karaciğer, 3 pankreas, 9 kalp, bir ekstremite, 100 civarında kornea nakli yaptıklarına işaret etti.



Nakillerin yapılabilmesinin hastanenin kalitesini gösterdiğini dile getiren Aydınlı, merkezlerinde 35 yıllık tecrübenin sonunda nakillerin yapıldığını vurguladı. Aydınlı, "Durmayacağız, teknolojiyi kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Nakil olan hastalar



Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de ameliyat olduğunu, beş yılın rüya gibi geçtiğini belirterek, "Sağlıklıyım, mutluyum. Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için bir çaba vardı. Beş yılımı kelimelere sığdıramıyorum." dedi.



İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan, Türkiye'de dördüncü yüz naklinin yapıldığı Turan Çolak, organ bağışı sayesinde sağlığına kavuştuğunu kaydetti.



Tarlalarında bulduğu kimyasal maddenin patlaması sonucu kollarını kaybeden ve çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır ise umut ışığı bekleyen binlerce hastaya, bağış yapılarak destek olunabileceğini söyleyerek, "Organlarımızı toprak yapmayalım." dedi.



Sağır, "Başta umutsuz bir insandım, hayallerim yoktu. Artık hayallerim var. Gün geçtikçe iyiye gidiyor kollarım." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Acar, doktorlarla birlikte pasta kesti.