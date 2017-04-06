Yüz Nakli Yapılan Uğur Acar'ın Yargılandığı Cinayet Davası
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın, akrabası Ramazan Kaya'yı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi.
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın, akrabası Ramazan Kaya'yı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi.
Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Uğur Acar, maktul Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 sağlık ekibinde doktor olarak görev yapan Dr. Şahin Dal, olay günü sanayide yanık vakası diye çıkış yaptıklarını belirtti. Olay yerinde yanan şahsı aldıklarını, araç içinde de ilk müdahaleyi yaptıklarını belirten Dal, şahsın yanık vaziyette olmasından dolayı kendisiyle diyalog kuramadıklarını söyledi.
Manavgat Devlet Hastanesi acil servisi doktorlarından Bilal Çetin de hastanın vücudunda ikinci ve üçüncü derecede ağır yanıklar olduğunu anlatarak, "Şahıs şoktaydı, ağrısı çok fazlaydı ve sürekli olarak bağırıyordu. İlk müdahalesinin ardından hemen Antalya'ya sevk ettim." dedi. Dr. Bilal Çetin, olay gecesi Uğur Acar'ı da hastanede şahsın yanında gördüğünü dile getirdi.
Ambulans şoförü Emin Sertkaya ise yaralı olarak olay yerinden aldıkları Kaya'yı önce Manavgat Devlet Hastanesine, daha sonra sevk edildiği Antalya'ya götürdüğünü ve durumun aciliyeti nedeniyle hızlı gittiklerini bu sırada maktulün alkolün de etkisiyle kendisine yönelik "Yavaş git." dediğini anlattı.
Duruşmada tarafların avukatları tanık ifadelerine karşı diyecekleri bir şey olmadığını belirterek, savcının mütalaasını vermesini istedi.
Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinde maktul Ramazan Kaya'nın alkollü olduğu şeklinde beyanların olduğunu ancak ölümünden sonra düzenlenen otopsi raporunda vücudundan alkol tespit edilemediğini hatırlattı. Heyet, alkol alındıktan sonra insan kanından kaybolma süresinin ne kadar olduğu, alkolün insan vücudundan iki gün içerisinden tamamen çıkıp çıkmayacağı konusunda rapor verilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesine müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Uğur Acar, 7. duruşmaya girdiği hatırlatarak, "Adaletin yerini bulacağına eminim. Çünkü vicdanım rahat. İnşallah 13 Haziran'da adalet tecelli edecektir." dedi.
Olay
Manavgat ilçesinde 7 Ekim 2014'te meydana gelen olayda iddiaya göre, birlikte alkol alan Ramazan Kaya (33), Uğur Acar, Numan Acar ve Hasan Yıldız, gecenin ilerleyen saatlerinde Kaya'nın otomobiliyle dolaşmaya çıkmıştı. Aracın bozulmasına sinirlenen Kaya, bagajdaki bidonda bulunan benzini dökerek otomobilini yakmak istemiş, bu sırada üzerine benzin dökülen Kaya, sigarasını yakmak isterken alev almıştı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, iki gün sonra yaşamını yitirmişti. Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Uğur Acar, Numan Acar ve Hasan Yıldız hakkında, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.