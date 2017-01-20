Yüz Nakilli Uğur Acar Yüz Fonksiyonlarının Yüzde 95'ine Ulaştı

Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan, jest ve mimiklerini kullanabilen Uğur Acar, hayatının değiştiği hastanenin otoparkında çalışarak yaşamını sürdürüyor

5 YIL ÖNCE BAŞLADI

Fransa'dan sonra dünyanın en fazla yüz nakli yapılan ülkesi Türkiye'nin yüz nakli macerası 5 yıl önce 21 Ocak 2012'de başladı.

Uşak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nın yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasıyla Kaya'dan alınan yüz, Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir operasyonla Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaşayan ve 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evlerinde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Uğur Acar'a nakledildi.

TÜRKİYE'NİN İLK YÜZ NAKLİ

Türkiye'yi yüz nakli ile tanıştıran ve başarılı olması dolayısıyla başkalarına da kapı açan nakil ile Acar hayata adeta yeniden "merhaba" dedi.

Nakille artık çocukların korkmadığı bir yüze sahip olan Acar, operasyonun yapıldığı hastanede işe girdi ve hayatını mutlu bir şekilde sürdürmeye başladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, 5 yıl önce Türkiye'nin ilk yüz naklini Uğur Acar'a yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.



