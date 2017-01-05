Yüz Binlerce Ton Geri Dönüşüm Yüz Binlerce Öğrenci

Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı yaşamın, doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde korunması için doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların geri dönüştürülmesine devam ediyor.



"Kentsel yaşam kalitesi, kentlilik bilinci ve hizmet anlayışıyla Türkiye'deki en iyi geri dönüşüm sistemi olmak" ilkesiyle yola çıkan Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'de diğer belediyelerinde örnek aldığı geri dönüşüm sisteminde genişlettiği hizmet alanı ile çalışmalarına devam ediyor. 23 mahallede yürütülen atık toplama çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2014 - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında bölge genelinde 244 bin 536 ton ambalaj atığı, 521 ton bitkisel atık yağ, 13 bin 368 kg atık pil ve batarya toplanmıştır. Geri dönüşüm sürecinde farkındalığa önem veren Odunpazarı Belediyesi, öğrencilere yönelik seminerlerde ve sahada yaptığı bilgilendirme çalışmalarıyla yaklaşık 3 yıllık süreçte 148 bin 470 öğrenciyi bilgilendirdi. - ESKİŞEHİR