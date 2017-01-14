Yuvarlandığı Uçurumda Mahsur Kalan Yaşlı Adamı İtfaiye Kurtardı

Mersin'din Gülnar ilçesinde tarlasına yaya olarak giderken yuvarlandığı uçurumda yaralı halde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.45 sıralarında Gülnar'da tarlasına yaya olarak giden Nuri Sümbül (75) adlı yaşlı adam, yolda biriken kar ve buzlanmanın etkisiyle yol kenarındaki şarampol alana düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Nuri Sümbül, eve dönmeyince ailesi polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaşlı adamın gittiği güzergahta Mersin İtfaiye ekiplerince arama yapıldı. Aramalar sırasında düştüğü yerde mahsur kalan Nuri Sümbül'ün sesleri üzerine yeri tespit edildi. Mersin İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile mahsur kaldığı yerden çıkarılan Nuri Sümbül, 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinden ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN