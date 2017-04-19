Yuvacık Barajı Doldu

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı, mevsim şartlarına bağlı olarak doldu. Bugün yapılan ölçüme göre barajda 50 milyon 70 bin metreküple su seviyesi yüzde 98'e ulaştı.



Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte su kapasitesi maksimum seviyeye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 98'e yükselirken, su miktarı 50 milyon 70 bin metreküp olarak bildirildi. 25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra İlçesi ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 16 milyon 520 metreküp ile yüzde 73 oranına ulaştı. - Kocaeli