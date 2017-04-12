Masalları çocuklar için uydurulmuş gerçekdışı hikayeler mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz, hem de bir cümlede birden çok yanılıyorsunuz.



Birincisi masallar uydurulmaz, kurgulanır. Hepsinin bir amacı, öğretisi vardır.



İkincisi masallar gerçekdışı değildir. Ondan kendi gerçeğini üretmesi istenir. Üçüncüsü masallara inanılması gerekmez, zaten masal kendine inanır. Öyle inanır ki hayatın en hakiki gerçekleri ondan yapılır.



Dördüncü ve en önemlisi ise masallar çocuklar için yapılmazlar. Evet doğrudur, çocukken anlatılırlar bize ama sonra biz masaldan öğrendiklerimizle yıkılmaz önyargılar edinir onları üst üste koyup yaparız içine sığındığımız yalanı…



Ya da "Yuvayı"…





Süre: 70 dk.





Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Oyuncular: İmer Özgün, Tuğçe Yolcu





Yazan: Özge Korkmaz





Yöneten: Çağrı Şensoy





Animasyon: Oğulcan Tayman





Tasarım: Görsel Tasarım: Emir Uğurçağ, Sahne Tasarım: Elif Şen, Ses Tasarım: Tunca Kent





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com



16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Yuva (Siyah Beyaz ve Renkli)



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır