Yuva (Siyah Beyaz ve Renkli)
Masalları çocuklar için uydurulmuş gerçekdışı hikayeler mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz, hem de bir cümlede birden çok yanılıyorsunuz.Birincisi masallar uydurulmaz, kurgulanır. Hepsinin bir amacı, öğretisi vardır.
Masalları çocuklar için uydurulmuş gerçekdışı hikayeler mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz, hem de bir cümlede birden çok yanılıyorsunuz.
Birincisi masallar uydurulmaz, kurgulanır. Hepsinin bir amacı, öğretisi vardır.
İkincisi masallar gerçekdışı değildir. Ondan kendi gerçeğini üretmesi istenir. Üçüncüsü masallara inanılması gerekmez, zaten masal kendine inanır. Öyle inanır ki hayatın en hakiki gerçekleri ondan yapılır.
Dördüncü ve en önemlisi ise masallar çocuklar için yapılmazlar. Evet doğrudur, çocukken anlatılırlar bize ama sonra biz masaldan öğrendiklerimizle yıkılmaz önyargılar edinir onları üst üste koyup yaparız içine sığındığımız yalanı…
Ya da "Yuvayı"…
Süre: 70 dk.
Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Oyuncular: İmer Özgün, Tuğçe Yolcu
Yazan: Özge Korkmaz
Yöneten: Çağrı Şensoy
Animasyon: Oğulcan Tayman
Tasarım: Görsel Tasarım: Emir Uğurçağ, Sahne Tasarım: Elif Şen, Ses Tasarım: Tunca Kent
Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com
16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Toy İstanbul
Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Yuva (Siyah Beyaz ve Renkli)
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır