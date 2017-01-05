Çağrı Şensoy'un yönettiği Yuva tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



"Ne içeriden dışarı, ne dışarıdan içeri...



İki kız kardeş ölü bir babanın canlı gözetiminde, kendilerine tanımlanmış özgürlüğü yaşıyor. Öğretilmiş ne varsa sürekli tekrar ederek ve bütün kurallara kayıtsız şartsız uyarak güvenliği sağlıyor, özgür yuvalarını koruyorlar. Ta ki merak, bir fasulye tohumunda büyüyüp yuvanın duvarlarını sarsana kadar."



Çağın korkusu "Zenofobi" yi keskin bir dille sorgulayan SBR'nin yeni sezon oyunu Yuva... Özge Korkmaz yazdı, Çağrı Şensoy yönetti. Oyunda İmer Özgün ve Tuğçe Yolcu rol alıyor.



Yazan: Özge Korkmaz



Yöneten: Çağrı Şensoy



Antrenör: Güneş Sayın



Sahne ve Işık Tasarımı: Emir Uğurçağ



Görsel Tasarım ve Teaser: İpek Kent



Yönetmen Yardımcısı: Özen Çağla Akın



Müzik: Alican Okan



Ses Tasarımı: Tunca Kent



Dekor Tasarımı: Elif Şen



Kostüm Tasarımı: Ece Tekkeşin



Animasyon: Oğulcan Tayman



Fotoğraf: Çağdaş Başar



Proje Asistanları: Hivda Zizan Alp - Mehmet Bayram Yeni - Deniz Çom



Oynayanlar: İmer Özgün, Tuğçe Yolcu