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Yuva

Yuva

Çağrı Şensoy'un yönettiği Yuva tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Yuva

Çağrı Şensoy'un yönettiği Yuva tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

"Ne içeriden dışarı, ne dışarıdan içeri...

İki kız kardeş ölü bir babanın canlı gözetiminde, kendilerine tanımlanmış özgürlüğü yaşıyor. Öğretilmiş ne varsa sürekli tekrar ederek ve bütün kurallara kayıtsız şartsız uyarak güvenliği sağlıyor, özgür yuvalarını koruyorlar. Ta ki merak, bir fasulye tohumunda büyüyüp yuvanın duvarlarını sarsana kadar."

Çağın korkusu "Zenofobi" yi  keskin bir dille sorgulayan SBR'nin yeni sezon oyunu Yuva... Özge Korkmaz yazdı, Çağrı Şensoy yönetti. Oyunda İmer Özgün ve Tuğçe Yolcu rol alıyor.

Yazan: Özge Korkmaz

Yöneten: Çağrı Şensoy

Antrenör: Güneş Sayın

Sahne ve Işık Tasarımı: Emir Uğurçağ

Görsel Tasarım ve Teaser: İpek Kent

Yönetmen Yardımcısı: Özen Çağla Akın

Müzik: Alican Okan

Ses Tasarımı: Tunca Kent

Dekor Tasarımı: Elif Şen

Kostüm Tasarımı: Ece Tekkeşin

Animasyon: Oğulcan Tayman

Fotoğraf: Çağdaş Başar

Proje Asistanları: Hivda Zizan Alp - Mehmet Bayram Yeni - Deniz Çom

Oynayanlar: İmer Özgün, Tuğçe Yolcu

Kaynak: Etkinlik.io

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