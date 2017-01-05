Çağrı Şensoy'un yönettiği Yuva tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
"Ne içeriden dışarı, ne dışarıdan içeri...
İki kız kardeş ölü bir babanın canlı gözetiminde, kendilerine tanımlanmış özgürlüğü yaşıyor. Öğretilmiş ne varsa sürekli tekrar ederek ve bütün kurallara kayıtsız şartsız uyarak güvenliği sağlıyor, özgür yuvalarını koruyorlar. Ta ki merak, bir fasulye tohumunda büyüyüp yuvanın duvarlarını sarsana kadar."
Çağın korkusu "Zenofobi" yi keskin bir dille sorgulayan SBR'nin yeni sezon oyunu Yuva... Özge Korkmaz yazdı, Çağrı Şensoy yönetti. Oyunda İmer Özgün ve Tuğçe Yolcu rol alıyor.
Yazan: Özge Korkmaz
Yöneten: Çağrı Şensoy
Antrenör: Güneş Sayın
Sahne ve Işık Tasarımı: Emir Uğurçağ
Görsel Tasarım ve Teaser: İpek Kent
Yönetmen Yardımcısı: Özen Çağla Akın
Müzik: Alican Okan
Ses Tasarımı: Tunca Kent
Dekor Tasarımı: Elif Şen
Kostüm Tasarımı: Ece Tekkeşin
Animasyon: Oğulcan Tayman
Fotoğraf: Çağdaş Başar
Proje Asistanları: Hivda Zizan Alp - Mehmet Bayram Yeni - Deniz Çom
Oynayanlar: İmer Özgün, Tuğçe Yolcu
Yuva
Çağrı Şensoy'un yönettiği Yuva tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Çağrı Şensoy'un yönettiği Yuva tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.