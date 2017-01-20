Yutong Fabrikası Yetkililerinden Başkan Duymuş'a Ziyaret

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde faaliyet gösteren Yutong Fabrikası yetkilileri, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u ziyaret etti.



Başkan Duymuş'un makamında gerçekleşen ziyarette Fabrika Müdürü Emrah Konuk ve Bölge Satış Müdürü Olcay Tarhan faaliyetleri anlattı. Vezirhan Beldesi'nde yapımı planlanan konutlar ile ilgili istişarelerin gerçekleştiği ziyaretin ardından Başkan Duymuş ziyaretçilerine teşekkür etti. - BİLECİK