İbrahim Çiçek'in yönettiği Yutmak tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Ben genellikle dünyadaki en tuhaf insan olduğumu sanırdım, ama sonra dünyada o kadar çok insan var ki, kendini benim kadar tuhaf hisseden ve benimle aynı biçimde arızalı başka biri olabilir diye düşündüm. Onu hayal ettim ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Sen eğer ordaysan bunu okuduğunu umut ediyorum, ve bilmelisin, işte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım." diyen 3 insanın hikayesi…



Yazan: Stef Smith



Çeviren: Çağ Çalışkur



Yöneten: İbrahim Çiçek



Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar



Dekor-Işık: Cem Yılmazer



Ses: Özgür Kuşakoğlu



Koreografi: Gizem Erdem



Mekan Yönetimi: Cansın Şenel



Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Taner Kaşıkçı, Özge Çalışkan, Selahattin Paşalı, Dima Boikov



Oynayanlar: Ece Dizdar, Başak Daşman, Merve Dizdar



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Craft Kadıköy



Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15



Başlangıç Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Yutmak



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır