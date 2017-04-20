Yutmak
İbrahim Çiçek'in yönettiği Yutmak tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
İbrahim Çiçek'in yönettiği Yutmak tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
"Ben genellikle dünyadaki en tuhaf insan olduğumu sanırdım, ama sonra dünyada o kadar çok insan var ki, kendini benim kadar tuhaf hisseden ve benimle aynı biçimde arızalı başka biri olabilir diye düşündüm. Onu hayal ettim ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Sen eğer ordaysan bunu okuduğunu umut ediyorum, ve bilmelisin, işte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım." diyen 3 insanın hikayesi…
Yazan: Stef Smith
Çeviren: Çağ Çalışkur
Yöneten: İbrahim Çiçek
Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar
Dekor-Işık: Cem Yılmazer
Ses: Özgür Kuşakoğlu
Koreografi: Gizem Erdem
Mekan Yönetimi: Cansın Şenel
Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Taner Kaşıkçı, Özge Çalışkan, Selahattin Paşalı, Dima Boikov
Oynayanlar: Ece Dizdar, Başak Daşman, Merve Dizdar
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Craft Kadıköy
Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Yutmak
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır