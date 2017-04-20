Yutmak

İbrahim Çiçek'in yönettiği Yutmak tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yutmak

İbrahim Çiçek'in yönettiği Yutmak tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Ben genellikle dünyadaki en tuhaf insan olduğumu sanırdım, ama sonra dünyada o kadar çok insan var ki, kendini benim kadar tuhaf hisseden ve benimle aynı biçimde arızalı başka biri olabilir diye düşündüm. Onu hayal ettim ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Sen eğer ordaysan bunu okuduğunu umut ediyorum, ve bilmelisin, işte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım." diyen 3 insanın hikayesi…

Yazan: Stef Smith

Çeviren: Çağ Çalışkur

Yöneten: İbrahim Çiçek

Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar

Dekor-Işık: Cem Yılmazer

Ses: Özgür Kuşakoğlu

Koreografi: Gizem Erdem

Mekan Yönetimi: Cansın Şenel

Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Taner Kaşıkçı, Özge Çalışkan, Selahattin Paşalı, Dima Boikov

Oynayanlar: Ece Dizdar, Başak Daşman, Merve Dizdar

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Craft Kadıköy

Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Yutmak

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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