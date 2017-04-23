Yusufeli'nde Heyecan Dolu Boğa Güreşleri

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri sona erdi.



Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşleri'ni ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 6 kategoride 150'ye yakın boğa mücadele etti.



Derekapı mevkisinde iki gün süren yarışların dünkü etabında "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde güreşler yapılırken, bugün de "büyük orta", "başaltı" ve "baş boğa" kategorilerindeki boğa güreşleri gerçekleşti.



Binlerce vatandaşın izlediği boğa güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Boğa sahipleri aylarca sporlarla ve özel gıdalarla besledikleri boğaları arenaya çıkartarak şampiyon olmaları için mücadele verdi.



Renkli görüntülerin sahne aldığı organizasyonda konuşan Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Derekapı Boğa Güreşleri'nin yörenin en eski organizasyonu olduğunu dile getirerek "Gördüğünüz gibi bizim coğrafyamız kırık bir coğrafya. Bahar aylarında hayvanlarımızı otlaklara çıkartırken, onlar birbirlerini telef etmesinler, birbirlerine zarar vermesinler diye yaylaların dağların düzlüklerinde bunları barıştırırız. Dolayısıyla bu eylemin festivale dönüştürüldüğü şeklini görüyoruz bugün burada. Ülkenin 4 bir yanından hemşehrilerimiz bunu vesile kılarak memleketlerine geriye geliyorlar. İnsanlar farklı etkinliklerle burada kaynaşıyorlar, bu anlamda güzel bir bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi. - ARTVİN