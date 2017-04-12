Yusufeli'nde Çıkan Yangında 3 Katlı Ev Kül Oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina kül oldu.



edinilen bilgiye göre, ilçenin Demirköy Köyü Elitaş Mahallesi'nde sabaha karşı Dursun, Mehmet ve Yusuf Çakmaklı'ya ait 3 katlı ev, ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangına Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Çıkan yangın sonucunda yaralanan olmazken bina kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN