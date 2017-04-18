Yusufeli, Geleneksel Derekapı Boğa Güreşi Festivali'ne Hazırlanıyor

Yusufeli Belediyesi, Geleneksel Derekapı Boğa Güreşi Festivali'nin 21 Nisan-19 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.





Yusufeli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin köklü geleneklerinden olan festival kapsamında Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası 2. Etap Yarışları, Rafting Türkiye Şampiyonası ve boğa güreşlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerinin yapılacağı belirtildi.



Festivalde, Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası 2. Etap Yarışlarının 21-22 Nisan, boğa güreşlerinin 22-23 Nisan, Rafting Türkiye Şampiyonasının ise 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, konser ve okullar arası yarışmalarla yaklaşık bir ay sürecek festivalin, 19 Mayıs'ta Okullar Arası Artvin Türküleri Yarışması İl Finali ile sona ereceği kaydedildi.



Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün organizesiyle yapılacak festivalde, boğa güreşleri kapsamında yaklaşık 55 bin lira para ödülü dağıtılacağı belirtildi.