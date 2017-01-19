Yusufeli Barajı'nda Ana Kayaya Ulaşıldı

270 metre yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde ana kayaya ulaşıldı.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli ilçesi sınırları içerisinde yer alacak Baraj ve HES'te tesisin kurulu gücünün 558 MW olması ve yıllık enerji üretimi 1 888 GWh/yıl olması bekleniyor. Bu projenin bitmesi halinde milli bütçeye yıllık yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlanacak. Tamamen Türk Mühendisi ve işçisinin alın teri ve emeği ile yapılan ve yüzde 60,40 fiziki gerçekleşme sağlanan Yusufeli Barajı ve HES Projesi günlük 1 milyon TL'yi aşkın tutarda elektrik enerjisi üreterek, 7 yılda kendisini amorti edecek olup, 650 bin nüfuslu bir şehrin enerji de ihtiyacı karşılayacak.



2014 yılının Haziran ayında 852 kotundan başlanan barajın kası çalışmalarında 454 kotuna inildi. Kati projesinde ana kayaya 455 kotunda ulaşılması öngörülmüş olan talveg altı kazı çalışmaları devam ederken, 456 kotunda ana kayaya ulaşıldı. Yine kati projesine göre, baraj gövdesinin 440 kotuna kadar kazılması öngörülerek, ana kayanın sağlamlık durumuna göre nihai kazı kotu yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenecek. - ARTVİN