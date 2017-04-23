Yusuf, Yine Göz Doldurdu!

Trabzonspor'un en başarılı oyuncularından olan Yusuf Yazıcı, dünkü Antalyaspor mücadelesinde de adından söz ettirdi.



52. dakikada genç oyuncunun pasında, ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın sert şutu kaleci Ferhat'ın sağından ağlara gitti: 0-1.



Başarılı futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon lig ve kupa dahil 16 mücadeleye çıkan Yusuf Yazıcı, 5 gol ve 9 asistlik başarıyla takımın iyileri arasına girdi.



(Fanatik)