Yusuf Yazıcı'ya Övgü Yağıyor! "Emre Mor'dan Daha İyi"

Trabzosnpor 4-3 yenilmesine rağmen sahanın en iyilerinden biri olan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Okay ve Castillo'nun gollerinde asistleri gerçekleştiren isim oldu.



Yusuf Yazıcı maçlarda toplam 14 gole doğrudan katkı yaptı. Bu sezon beş gol atıp 9 asist yapan Yusuf, lig maçlarında üç gol 5 asist ve kupa maçlarında iki gol dört asist yaptı.



Yusuf'a maç sonrası bir övgü de usta spor yazarı Mehmet Demirkol'dan geldi.



Bambaşka bir seviyede...



"Okay'ın golünün anlattıkları önemli. Olcay'ın Atiba'dan söküp aldığı topu hemen Yusuf'a aktarması... Onun çabucak düzeltip güzel bir pasla Okay'ı görüşü. ve şahane bir şut. Trabzonspor'u ligin 2. yarısında farklı kılan bu. Olcay - Yusuf bağlantısı Bordo-Mavililer'i ligin ortalamasının çok üzerinde bir hızla akına döndürüyor. Savunmadan hücuma dönüş hızları ve becerileri Karadeniz ekibini bambaşka bir seviyeye çıkardı. Açık söylemek gerekirse Yusuf Yazıcı beni uzun zamandır en çok heyecanlandıran 'yerli' oyuncu. İlla bir karşılaştırmayla anlatmak gerekirse bende yarattığı heyecan Emre Mor'dan birkaç kat daha fazla. Bu, Şenol Güneş'in bilmediği bir şey değil."