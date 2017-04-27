Yusuf Yazıcı'ya İlk Talip Fransa'dan
Pek çok Avrupa kulübünün yakından izlediği Trabzonspor'un genç yıldızına ilk resmi teklif Lyon'dan geldi. Yönetim, Akyazı'daki 4-3'lük Beşiktaş maçında Yusuf Yazıcı'ya hayran kalan Fransızlar'a, sezon sonunu işaret etti.
Bordo-Mavililer'in yeni prensi Yusuf Yazıcı için daha sezon bitmeden Trabzonspor'un kapısı çalındı. Pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği 20 yaşındaki yıldıza ilk resmi teklifi Olympique Lyon'un yaptığı ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la eşleşen Fransız ekibi yetkililerinin, rakibi analiz etmek için 8 Nisan'da Akyazı'da oynanan 4-3'lük maçı izlerken, Yusuf Yazıcı'ya hayran kaldıkları öğrenildi. Sonrasında Trabzonspor'un 3-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesini de takip eden Lyon'un profesyonelleri, zaman kaybetmeden Bordo-Mavili kulübe teklifini iletti. Trabzonspor Yönetimi ise
20 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için ısrarcı olan Olympique Lyon'a sezon sonunu işaret etti.
'Satmaktan yana değiliz'
Ligde ve kupada çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 10 asist yapan 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı'yı astronomik bir öneri gelmediği sürece satmayı düşünmediklerini söyleyen Bordo- Mavili idarecilerin, "Sezon devam ediyor. Takım olarak hedeflerimiz var. Transfer gibi konular sezon sonunda görüşülür. Ancak kadromuzdaki hiçbir oyuncuyu satmaktan yana değiliz" cevabını verdikleri öğrenildi.
Yönetimden önce ev sonra araba
Mukavelesi 2022'ye kadar uzatılan Yusuf Yazıcı'nın yıllık ücreti 250 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ancak bu rakam bile Trabzonspor standartlarında çok mütevazı. Önümüzdeki sezon Yusuf'a tekrar zam yapılacağı ifade edilirken, yönetim ise, "Trabzonspor daha önce pek çok genç oyuncusunu böyle kaybetti. Yusuf'ta aynı hatayı yapmayalım. Kademe kademe ilerleyelim" görüşünü savunuyor. Bordo-Mavililer Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da bir ev hediye ederken, altına da araba verdi.
Hayran kalmakta çok haklılar
Lyon'un izlediği Trabzonspor-Beşiktaş maçında Yusuf Yazıcı iki asistle dikkat çekmişti. Okay ve Castillo'nun gollerinde pası veren isim olan Yusuf, oyunda kaldığı 84 dakikalık bölümde çok etkili olmuştu. Fransızlar'ın takip ettiği 3-0'lık Antalyaspor maçında da genç futbolcu yıldızlaştı. Rodallega'ya şık bir asist yapan Yusuf, maçın ikinci yarısında sorumluluk alıp farklı galibiyetin mimarı olmuştu. Lyon'un ligin kalan bölümünde de Yusuf'u izlemeye devam edeceği öğrenildi.
Ayrılık fikri aklında yok
2015'te dünya şampiyonluğuna uzanan Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin kaptanı olan ve sonrasında hayali olan Trabzonspor formasını giyen Yusuf Yazıcı, her fırsatta çok mutlu olduğunu söylüyor. Mehmet Ekici kadro dışı kaldıktan sonra kendisine gelen şansı müthiş değerlendiren Yusuf'un yakın çevresine, "En büyük dileğim Trabzonspor ile şampiyon olmak ve bu formayla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak. Transferi hiç düşünmüyorum" dediği ifade edildi.
Kaynak: Fanatik