Yusuf Yazıcı, Şampiyon Liseyi Ziyaret Etti

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, forma giydiği dönemde dünya şampiyonu oldukları Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.



Karne gününde düzenlenen etkinliğe Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra 1461 Trabzon oyuncuları Yağızcan Erdem, Muhammet Beşir ve Ahmet Eren de katıldı.



Okul Müdürü Ali Turan, 2015 yılında Guatemala'da yapılan Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası'nı kazanan sporcuları bir kez daha tebrik ederek, kendilerine plaket verdi. - TRABZON