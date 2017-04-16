Yusuf Yazıcı'nın Bonservisi Belli Oldu!

Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalması sonrası şans bulup yaptığı harika işlerle dikkatleri çeken ve kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline Yusuf Yazıcı için isteyeceği ücreti belirledi.



Sabah'ın haberine göre Manchester United ve Borussia Dortmund tarafından takip edilen Yusuf için teklif gelmesi halinde 10 milyon € istemeyi planlıyor.



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Yusuf'un Türkiye Kupası ve ligde forma bulduğu 15 maçta 5 gol, 9 asiste imza atıp hem oyunu hem skorborda etkisiyle parladı.