Yusuf Yazıcı Fırtınası!

Bursa maçında şov yapan, tarzıyla da Ibrahimovic'e benzetilen 19 yaşındaki orta saha, beş maçta ulaştığı 3 gol, 5 asistle yıldız golcüleri solladı, şehrinin de gururu oldu.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Bursaspor'u devirerek start veren Trabzonspor'da 7 yıl aradan sonra elde edilen deplasman galibiyetinden çok genç orta saha Yusuf Yazıcı'nın inanılmaz performansı konuşuluyor.

Mehmet Ekici'nin yokluğunda forma şansı bulan 19 yaşındaki oyuncu, maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak tüm dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon Fırtına'da 5 resmi maçta 3 gol, 5 asist üreterek kalitesini konuşturan Yusuf, aynı zamanda takımda skora en çok katkı yapan isim oldu.

YETENEKLİ VE ÜRETKEN

Yusuf, geçen sezon ilk olarak Rizespor maçında 2 gol, 2 asistle oynarken, Türkiye Kupası'ndaki Nazilli maçında da 1 asist üretmişti. Bu sezon ise kupada Kızılcabölükspor ile



yapılan ilk karşılaşmada 2 gol, 3 asist, ikinci maçta da 1 asistle takımına katkıda bulunan Bordo-Mavili futbolcu, ligde ilk kez 11'de çıktığı Bursaspor maçında da 1 gol, 1 asistle



galibiyette önemli rol oynadı.





GOLCÜLERİ SOLLADI

Bu sezon forvette sorun yaşayan Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı ilaç gibi geldi. 5 resmi maçta 3 gol, 5 asist üreten genç yıldız, 3 gol, 2 asistli N'Doye, 1 gol, 1 asistli Suk ve 1 gollü



Ramil Sheidaev gibi forvetleri geride bırakmayı başardı.

Kaynak: Fanatik