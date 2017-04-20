Yusuf Yazıcı'dan Muhteşem İstatistik!

Trabzonspor'un 1997 doğumlu yeteneği Yusuf Yazıcı, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 11 maçta 3 gol atıp 5 asist yaparken; tam 18 tane de kilit pas verdi.



11 maçta 25 top çalan Yusuf Yazıcı, maç başına 2,3 top çalma ortalamasının yanında 6 pas arası yapıp 5 atağı keserek savunmaya da önemli bir destek verdi.



Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta 2 gol atıp 5 asist yapan Yusuf Yazıcı, resmi maçlarda toplam 5 gol atıp 10 asist yapmış oldu ve 15 maçta 15 gole direkt katkı yapmayı başardı.



(futstats)