Yusuf Yazıcı'dan Beklenen Açıklama!

Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasının ardından devre arasında takıma katılan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, çıktığı karşılaşmalarda sergilediği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış alıyor.



Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da adeta gözbebeği olan 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trabzonspor'un A takımıyla çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 10 asist yaparak 15 gole direkt katkı sundu.



Farklı ülkelerden de 6 kulübün adeta göz hapsine aldığı Yusuf'un, transfer olup olmaması konusuna ise yakın çevresine "Ben sadece futbolumla konuşulmak istiyorum. Bu tür iddialara kulaklarımı tıkadım" dediği öğrenildi. Yusuf'un, önceliğinin Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak olduğuna vurgu yaptığı ifade edilirken, "Küçüklüğümden beri Trabzonspor'dayım. A takıma kadar geldim. İstediğim de zaten buydu. Sonuçta buralara gelmemi bana bu takım sağladı. Ben de elimden gelenin en iyisini yaparak Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gerisine ise o zaman geldiğinde bakılır" dediği belirtildi.



(61 Saat)