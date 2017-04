Yusuf Uğurer'den 1 yıl boyunca her ay bir tekli ve klip…

İlk şarkı: Cevaplar

Her ay bir şarkının internet üzerinde sunulacağı ve 12 ayda tamamlanacak prodüksiyon rock müzikte bir ilk olacak. Her yayınlanan şarkıya dinleyicilerden gelecek yorumlar sonraki şarkıların oluşmasına yön verecek. Yusuf Uğurer "Bu albüm tam bir kitle müziği olacak," diyor.

Son dönem rock sahnesinin önde gelen ismi Yusuf Uğurer, müzikal enerjisi ve konserlerdeki başarılı temposunu solo kariyerinde de sürdürüyor. Müzisyen bu kez dikkat çekici bir projeyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Proje, tamamının söz ve müziği Yusuf Uğurer tarafından yazılan toplam 12 şarkıdan oluşuyor ve bu şarkıların her biri birer ay arayla bir yıl boyunca internet üzerinden tekli ve video klip olarak piyasaya sunulacak. 12 ayın sonunda projenin tamamına albüm olarak erişmek de mümkün olacak.

Yusuf Uğurer projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Bugüne dek sahnedeki repertuarım dahil her zaman dinleyicilerin isteklerine ve tercihlerine kulak verdim. Yeni çıkacak albümde de dinleyenlerin söz sahibi olmasını istedim. Her ay bir tekli ve video klip yayınlayacağız. Ardından da dinleyicilerden gelen yorumları toplayacak ve her bir yorumu tek tek dikkate alacağız. Dinleyicilerin her ay yayınlayacağımız şarkılara yapacakları yorumlar, ilerleyen aylarda sunacağımız şarkıların aranjelerine ve oluşmasına yön verecek, katkıda bulunacak. Bu albüm tam bir kitle müziği olacak."

Yusuf Uğurer'in önümüzdeki dönemde çıkaracağı albümün ilk teklisi "Cevaplar" oldu. Spotify ve iTunes üzerinden dinlenebilen Cevaplar şarkısının video klibi ise başta Youtube olmak üzere internet ortamındaki farklı platformlarda izlenebiliyor.

Profesyonel müzik hayatına adım attığı 2003 yılından bu yana Gitarizma, Eyyam, Efreet, Saints 'N' Sinners, Reflex, Işığın Yansıması gruplarıyla sayısız konser ve performans sergileyen Yusuf Uğurer, 2007 yılında Eyyam grubuyla "Rock Makamı" adlı albümünü yayınladı. Albümün yayımlanmasından bir sene sonra, 2008 yılında solo kariyerine başladı.

2011 yılında Haliç Üniversitesi Opera Bölümü'nden mezun olmasının ardından aynı üniversitede Türk musikisi üzerine yüksek lisans yaptı. 2010 yılından bu yana şan dersleri vermekte ve sanatçılara vokal koçluğu yapmaktadır.

Dorock Bar'da efsaneleşen "Kutsal Perşembe" performansı ile geniş bir hayran kitlesi edinen Yusuf Uğurer, Türkçe rock ve pop şarkılarını kendine özgü sound'uyla yorumluyor. Repertuar seçiminde rock müziğin enerjisini ön plana çıkaran müzisyen, her sahne performansına dahil ettiği yeni renklerle izleyicinin nabzını tutarken, yeni yayınlayacağı albümde de aynı anlayışı devam ettiriyor.