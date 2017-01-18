Yusuf Şimşek'ten, Mersin İdmanyurdu'na Veda

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek, kulüpten ayrılma kararı aldığını açıkladı.



Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 92 yıllık köklü takıma ekibiyle büyük bir heyecan ve hevesle, geçmişte olduğu gibi önemli başarılara imza atmak için geldiğini belirtti.



Geldiklerinde takımın olumsuz durumu ne olursa olsun yine de inanarak yola çıktıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:



"Bana ve ekibime vaat edilenler maalesef yerine getirilemedi. Takımın da aldığı olumsuz sonuçlardan son derece üzüntü duymaya başladık. Yönetimimiz, transfer tahtasını açamadığı ve bize verdikleri sözleri yerine getiremediği için üzülerek de olsa Mersin İdmanyurdu Kulübünden ayrılma kararı aldım. Kısa süre de olsa birlikte çalıştığım futbolcularıma, kulüp yönetimine ve taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim."