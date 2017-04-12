Yusuf Ömürlü'ye Saygı Gecesi" Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğince (ESKADER), geleneksel Türk Sanat Müziği bestekarı ve koro şefi Yusuf Ömürlü için "Yusuf Ömürlü'ye Saygı Gecesi" etkinliği düzenlendi.



Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, Yusuf Ömürlü'nün hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başladı.



Yöneticiliğini Mehmet Nuri Yardım'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, yazar Cemalnur Sargut ve kanun sanatçısı Reha Sağbaş konuşmacı olarak yer aldı.



Tahralı, "Yusuf hoca Türkiye'de kalitesi tasdik edilmiş, musikişinaslar tarafından tasdik edilmiş ve talebe yetiştirmiş bir kimsedir. Kubbealtı Vakfında musiki çalışmalarına başlaması bir milat olmuştur. Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Cahit Gözkan gibi önemli isimlerle unutulmaya yüz tutan musikimizi yeniden diriltti." dedi.



Yusuf Ömürlü'nün yönettiği koroya pek çok önemli sanatçının katıldığını ve onun tedrisatından geçtiğini belirten Tahralı, Ömürlü'nün gençliğinde tekke musikisinde önemli bir yol katettiğini ve bunu da kendi öğrencilerine aktararak bir kültürü taşıdığını aktardı.



Mustafa Tahralı, "Şahsen benim de içinde bulunduğum bir çalışmayla Türk musikisi ilahilerinin notalarını yazmaya teşebbüs etmesi önemlidir. Yoğun ve uzun bir çalışmayla Türkiye'de yapılan yegane çalışmalardan birine imza attı. Binden fazla tasavvuf musikisini hem icra hem de yazılı olarak günümüze ulaştırmıştır." diye konuştu.



Ömürlü'nün öğretici yönünü ele alan Cemalnur Sargut, "Bizler 1990 yılında hocamızın önüne koro olarak çıkmıştık. Ondan Türk musikisini öğrenmeye çalışıyorduk. Senelerce ustalara eğitim verse de bizim gibi başlangıç seviyesindekilere bile eğitim vermeyi kabul etti. Bu kadar bozuk sesli bir koroyu en güzel şekliyle yoluna koyarak bize sabırla eğitim verdi." ifadelerini kullandı.



Ömürlü'nün gerçek bir öğretmen olduğunu, sabırla ve aşkla eğitim verdiğini, tevazuyu elden bırakmadığını belirten Sargut, bitmeyen bir enerjiyle musikinin özünde olanları bütün anlamlarıyla öğrencilerine aktardığını vurguladı.



Sargut gecede, özel bir inşaat şirketinin yeni tamamladığı bir camiye "Yusuf Ömürlü Camisi" ismini verdiğini açıkladı.



Kanun sanatçısı Sağbaş ise Kubbealtı Vakfında Ömürlü'nün büyük bir kültür hizmeti verdiğini ifade ederek, "Ömürlü'nün yazdığı notalar milyonlar için belki bir şey ifade etmiyor olabilir ama sanatçılar için çok önemlidir. Sanatçılar nota okumayı bilirler ama yazamazlar. Hocamız bunu başarmıştır. Adeta bir devletin yapabileceği kadar önemli bir hizmeti vermiştir." dedi.



Sağbaş, Türk müziğine hizmet etme anlamında Ömürlü'nün ardından aynı derecede ciddi sanatçıların gelmesini umduğunu söyledi.



Gecede, Yusuf Ömürlü'ye ait bestelerin Elif Ömürlü Uyar ve Vasfi Emre Ömürlü tarafından seslendirildiği mini bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Yusuf Ömürlü



Yusuf Ömürlü, 1936'da İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisinden yüksek mimar olarak mezun olan Ömürlü, müziğe Arif Sami Toker ile başladı.



Usta besteci, 1956-1960 yılları arasında Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etti. Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Cahit Gözkan ile 1971'de Kubbealtı Vakfında musiki çalışmalarını başlatan Ömürlü, 1975'te felç geçirmesi üzerine mimarlığı bırakarak yalnız musikiyle uğraşmaya başladı.



Ömürlü, bin 7 ilahi, 465 klasik eser, 120 saz eseri, 100 adet Yahya Kemal'in bestelenmiş şiirleri ve 78 adet Kenan Rifai'nin bestelenmiş eserlerinin notalarını yazdı.