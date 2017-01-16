Yusuf Namoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Yanıt

FutbolArena - MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe - Adanaspor maçının ardından sert açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.



DHA'ya konuşan Yusuf Namoğlu, "3 Ağustos 2016 tarihinde atandığım ve beş buçuk aydır sürdürdüğüm MHK Başkanlığım döneminde hiçbir kulüp başkanı ile değil 4 saat, 4 dakika bile yemek birlikteliğim olmamıştır. Kaldı ki kulüp başkanları ile gerek telefon ile gerekse de TFF'nin Riva Tesisleri'nde karşılıklı görüşmelerimiz olmuştur. Bu görüşmelerin son derece medeni bir davranış olduğu inancındayım. Şahsıma yönelik bu ithamı aynı Serkan Çınar'ın mentörlüğünde ima edildiği gibi yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı açıktır. Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir" dedi.



AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?



"Bu ülkede Cumhurbaşkanını veya Başbakanı eleştirebiliyorsunuz, size hiçbir şey olmuyor. Federasyon başkanı, federasyon veya hakemle ilgili bir şey söylediğimizde, sopa ellerinde, 'Ceza veririz' diyorlar. Türk sporuna zarar veriyorlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bir başkanla oturuyor 4 saat yemek yiyor. Bir defa da değil iki defa. Bir defa bizle konuşmuş mu? Söylediklerini yazıyorsun, inkar ediyorlar."