Yusuf İçin Scout Gönderdiler!

Oyun stili Mesut Özil'e benzetilen 20 yaşındaki oyuncu için Lyon'un G.Birliği maçına scout yolladığı öğrenildi.



Fransız ekibinin sezon sonunda resmi teklif için Fırtına'nın kapısını çalabileceği belirtildi.



Alman basınında da Bayer Leverkusen'in Yusuf Yazıcı'yı radarına aldığı yönünde haberler çıktı.



Sportif Direktör Rudi Voeller'in scout ekibinden rapor beklediği yazıldı. Yusuf'u Arsenal de yakından takip ediyor.



(Fotomaç)