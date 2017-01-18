Yusuf Hoca ile Anlaşıp, Yollarımızı Ayırdık"

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Ali Tekin, "Yusuf Şimşek, bizi bugüne kadar idare etti ama olmadı. Çünkü geçen haftadan bu yana 8-10 milyonluk yeni borç çıktı." dedi.



Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yaklaşık 2 saat süren toplantı yaptıklarını söyledi.



Görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını ifade eden Tekin, "Yusuf hoca ile anlaşıp, helalleşerek yollarımızı ayırdık. Transfer tahtasının açılması için söz vermiştik. Normalde geçen hafta açılacaktı. Yusuf Şimşek bizi bugüne kadar idare etti ama olmadı. Çünkü geçen haftadan bu yana 8-10 milyonluk yeni borç çıktı." diye konuştu.



Şimşek'in yaşanan gelişmeleri bildiğini dile getiren Ali Tekin, şöyle konuştu:



"(Transfer yasağın kalkacağına inanmıyorum) dedi, haklı olarak. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Önümüzde 10 gün kadar süre var. Bizim hedefimiz transfer tahtasını açmak. 30 milyon borcumuz var, 2,5 milyon eksiğimiz kaldı. Onu da bir şekilde toplamaya çalışıyoruz. Kulüp bu parayı kendi hesabına bile istemiyor. Futbolculara veya federasyona gönderebilirler. 'Başkan tek başına bu kadar parayı bulduysa koskoca Mersin'de de 2,5 milyonu toplarız' diye tahmin ediyorum."



Tekin, transfer tahtasının açılması halinde sözleşme imzalamak üzere bekleyen oyuncuları bir an önce takıma kazandırabileceklerini dile getirerek, kentin takıma sahip çıkmasını istedi.



Şimşek'in şehirde ve kulüpte mutlu olduğunu aktaran Tekin, transfer tahtasının açılması halinde Yusuf Şimşek'in de yeniden takımın başına gelebileceğine inandığını sözlerine ekledi.