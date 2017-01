"Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri" başlıklı sergi, Yusuf Franko'nun karikatürlerinde kendine yer bulabilmiş kişi ve mekânlara odaklanırken, albümün sessizliklerine de işaret edecek. 26 Ocak'ta kapılarını açacak olan sergi, 01 Haziran 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Ömer M. Koç Koleksiyonu'nda yer alan Yusuf Franko Kusa Bey'e ait karikatür albümünü merkezine alan sergiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay'ın, danışmanlığını ve metin yazarlığını K. Mehmet Kentel'in yaptığı "Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri," sergisi 26 Ocak - 01 Haziran 2017 tarihleri arasında tarih ve sanat meraklıları ile buluşacak.

"Yusuf Franko'nun İnsanları; Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri" başlıklı sergide, Yusuf Franko'nun 1884-1896 yılları arasında bir albümde topladığı, Avrupa karikatür geleneği ile etkileşime sahip çizimleri ilk defa gün yüzüne çıkacak. Karikatürlerin aracılığı ile sergide, 19. yüzyıl sonunun zengin kapitalistleri, yüksek cemiyet mensupları, Osmanlı paşaları, Levantenleri, sanatçıları ve diplomatlarının hiciv yüklü portreleri ziyaretçiler ile buluşacak. Yusuf Franko'nun karikatürleri, özellikle 19. yüzyıl sonunun Beyoğlu / Pera semtini, kendisinin de parçası olduğu renkli sosyal ağları ve İstanbul'un küresel mekânlarını gözlemek için izleyiciye imkân sunuyor. Sergi, karikatürlerdeki karakterleri ve ait oldukları mekânları takip ederek, Galata ve Beyoğlu'nun bir finans ve diplomasi merkezi haline geldiğinin, uluslararası kültür-sanat trafiğinin uğrak noktalarından biri olduğunun altını çiziyor. Yusuf Franko'nun eserlerini ağırlıklı olarak mekân perspektifinden okumaya çalışan sergi, bir yandan Naum Tiyatrosu gibi dönemin önemli mekânlarına değinirken, diğer yandan albümde kendine yer bulamamış, 'artık olmayan' mekânları da hatırlatacak.

"Yusuf Franko'nun İnsanları; Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri", döneminin öncü karikatüristi Yusuf Franko ve eserlerini odağına alarak, Franko Kusa ailesinin Osmanlı Devleti'ndeki yeri ve önemi, karikatür tarihi ve albümün çeşitli ülkelerdeki uzun yolculuğundan sonra nasıl tekrar Beyoğlu'na döndüğüne de değinecek. Sergide Yusuf Franko Kusa'nın albümü ve karikatürlerinin yanı sıra, bu eserlerle bağlantılı, başta Ömer M. Koç Koleksiyonu olmak üzere farklı koleksiyonlardan fotoğraf, belge ve yayınlar da sergilenecek.

Yusuf Franko Kusa'nın 'Types et Charges' adını verdiği albümünün tıpkıbasımıyla, Youssuf Bey: The Charged Portraits of Fin-de-Siècle Pera adlı bir makale kitabının beraber yer aldığı iki ciltlik çok özel bir yayın da sergi açılışıyla eş zamanlı olarak satışa sunulacak. 27 Ocak 2017 Çarşamba günü ise ANAMED Oditoryumu'nda, makale kitabının yazarları karikatür tarihi uzmanı Fransız Guillaume Doizy, K. Mehmet Kentel ve Sinan Kuneralp'in projeye dair sunumlar yapacakları bir panel düzenlenecek.