Yusuf Eren Hoşgör "TEOG 1 Sınavı"nın Türkiye 1. Oldu…

"Derslerde öğretmenlerimizi iyi dinlemeliyiz"

TEOG 1 Sınavı"nda 120 sorunun 120'sini de bilerek, Türkiye ve Sakarya birincisi olan Ahmet Akkoç İlköğretim OKULU ve Yöntem Etüt Eğitim Merkezi'nin 8. sınıf öğrencisi Yusuf Eren Hoşgör; Annesi Lütfiye Hoşgör, Yöntem Etüt Eğitim Merkezi Müdürü Salim Uçar ile birlikte medyanın karşısına çıktı. Şampiyonluk sırrını "Aşırı çalışmadım, ama düzenli çalıştım. Sınav için ders çalışmayı 2 gün önce bıraktım. Sınava girmeden ve sınav esnasında hiç heyecan yapmadım. Sınavdan 1 gün önce ailemle gezdim" diyerek açıklayan Yusuf Eren Hoşgör; "Derslerde öğretmenlerimizi iyi dinlemeliyiz" mesajını da verdi.

"Velilerimizle ve öğrencilerimizle rehberlik servisi olarak sürekli uyum içinde çalıştık"

Öğrencisi Yusuf Eren Hoşgör'ün TEOG 1 Sınavı"nda 120 sorunun 120'sini de bilerek, Türkiye birincisi olmasının Ahmet Akkoç İlköğretim Okulu'nda ki öğretmenlerinin büyük emeği olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Salim Uçar; "Yusuf Eren Hoşgör'ü Ahmet Akkoç İlköğretim Okulu'ndaki öğretmenleri hazırladı, biz ise eksiklerini tamamladık. Sakarya Yöntem Etüt Eğitim Merkezi ailesi olarak öğrencilerimizin hedefledikleri lise açısından kendi güçlü yönlerini tanımalarına, eksik olan yönlerini güçlendirmek için nasıl çalışmaları gerektiği konusunda öğrencilerimizi bilgilendirdik. Çalışmalarımızı etkin hale getirmek için ise velilerimizle, öğrencilerimizle rehberlik servisi olarak sürekli uyum içinde çalıştık ve sık sık bilgi alışverişinde bulunduk. Bu çalışmaların ve etkin kontrol sisteminin meyvelerini öğrencilerimizin sınav sonuçlarında görmekteyiz. Kurumumuzda TEOG 1 birincisi olan öğrencimizin dışında üstün başarı göstererek bizi gururlandıran öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Yöntem Etüt Eğitim Merkezi ailesi olarak bize bu gururu yaşatan tüm 8. sınıf öğrencilerimizi kutlar, aynı üstün başarıyı önce TEOG 2 sınavında sonra hayatlarının her döneminde göstermelerini dileriz" diyerek, öğrencilere mesaj verdi.