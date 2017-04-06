Yusuf Emrah & Ensemble Band

Yusuf Emrah ve Ensemble Band, 6 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde.

Yusuf Emrah & Ensemble Band

Yusuf Emrah ve Ensemble Band, 6 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde...

Klavye-Piyano: Burak Bayrak

Davul:  Aydın Karabulut

Bas Gitar: İsmail Soyberk

Elektro Gitar: Kaan Koçak

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Mask Live Music Club

Mekan Adresi : Bekar Sokak

Başlangıç Saati : 06.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 01: 00: 00

Kategori : Yusuf Emrah & Ensemble Band

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Aydın Karabulut, İsmail Soyberk, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Konser, Aydın, Koçak
sponsored ads