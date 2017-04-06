Yusuf Emrah & Ensemble Band
Yusuf Emrah ve Ensemble Band, 6 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde.
Yusuf Emrah ve Ensemble Band, 6 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde...
Klavye-Piyano: Burak Bayrak
Davul: Aydın Karabulut
Bas Gitar: İsmail Soyberk
Elektro Gitar: Kaan Koçak
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Mask Live Music Club
Mekan Adresi : Bekar Sokak
Başlangıç Saati : 06.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Yusuf Emrah & Ensemble Band
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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