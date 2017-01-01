Yusuf El Karadavi'den Türkiye Mesajı: Bu Oyunu Bozun

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf El KarAdavi, İstanbul'da bir gece kulübüne yönelik düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle mesaj yayınladı.

Yusuf El kardavi, mesajında ' 'Türkiye'nin güvenliği bütün İslam Dünyasının güvenliği demektir'' dedi.

"OYUNLARI BOZUN"

Yusuf El Kardavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye'nin güvenliği bütün İslam dünyasının güvenliği demektir. Türkiye'yi yıkmak isteyen güçler hiç boş durmuyorlar, Her gün saldırıyorlar. Türk halkı bunlara karşı birlik içinde olmalı. oyunları bozmalı.'' ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Haber7)