Yusuf Coşkun kimdir? Yusuf Coşkun kaç yaşında?

Yusuf Coşkun son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve siyasi alanda görev alan Yusuf Coşkun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Yusuf Coşkun kimdir? Yusuf Coşkun kaç yaşında? Coşkun'un hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yusuf Coşkun son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve siyasi alanda görev alan Yusuf Coşkun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Yusuf Coşkun kimdir? Yusuf Coşkun kaç yaşında? Coşkun'un hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUSUF COŞKUN KİMDİR?

1965 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Bingöl'de tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk dalında yüksek lisans yaptı.

1989 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak bir süre Erzurum Kaymakam Adaylığı yaptıktan sonra istifa edip, Bingöl'de serbest avukatlık yapmaya başladı.

Türk Hukuk Enstitüsü Bingöl İl Temsilciliği, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği Başkanlığı, Bingöl Spor Kulübünde Yöneticilik ve kamu yararına çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

2003-2007 yılları arasında AK Parti Bingöl İl Başkanı olarak görev yaptı.

2007 Genel Genel Seçiminde 23. Dönem AK Parti Bingöl Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu.

2011-2014 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı bünyesinde Şırnak ve Muş il koordinatörlükleri yaptı.

2014 yılı içerisinde AK Parti Bingöl İl Başkanlığı görevine atanarak, 1 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Bingöl İl Kongresine kadar bu görevi sürdürdü.

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili adayı oldu.

Milletvekilliği görevinden sonra tekrar Bingöl'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2 Ocak 2016 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Evli ve 3 çocuk babası olup, Zazaca, ve İngilizce bilmektedir

YUSUF COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Coşkun 1965 doğumlu olup 56 yaşındadır.