Yürüyüş Bahanesiyle Toplanıp Darbe Planladılar

Ankara'da 15 Temmuz'da darbe girişimine dair iddianamede 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinden darbeci askerlerden oluşan bir grubun 2016 yılı başından itibaren yürüyüş yapma bahanesiyle bir araya gelerek darbe girişimine hazırlık yapıldığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 64. Tank Taburu personelinin eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Ankara'daki 4. Kolordu ve ona bağlı 28. Mekanize Tugayında generallerden ve albaylardan oluşan bir grubun 2016 yılı başından itibaren sürekli yürüyüş yapmak bahanesi ile bir araya gelmeye başladığı, hafta sonları bu yürüyüşlerde askeri bir darbenin nasıl yapılacağı, kimlerin destek verdiği ve kimlerin karşı çıkacağının el altından konuşmalar yaparak tespit edildiği yer aldı. Girişimi önlemek için elinden geleni yapabilecek albay ve generallerin darbeciler tarafından birer birer tespit edildiği kaydedilen iddianamede, "Sağlıklı olmak ve askeri dayanıklılığı arttırma görüntüsü altında Fetullahçı general ve albayların aralarına aldıkları onlardan olmayan albay ve generallere askeri bir darbe olması durumunda nasıl hareket edeceklerini kurnazca sorup bir istihbaratçı gibi bilgi toplayarak askeri darbenin askeri kanadının kimlerden oluşacağını belirledikleri, benzer şekilde çalışmanın bazı askeri birliklerde de yapıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.



TANK VE PERSONEL İLE 2 AY ÖNCESİNDEN DARBE GİRİŞİMİNE HAZIRLIK



İddianamede, darbe girişimi sırasında 16 tankın hazırlandığı, taburun Suriye sınırına Kilis'e sevk edileceği iddiasıyla 2 ay boyunca tank ve personel ile askeri darbeye hazırlandığı, tankların bakımının yapıldığı, arızalı ve tamirat gereken tankların operasyon yapabilir hale getirildiği vurgulandı. Personelin sınıra sevk edileceği söylenerek gizlice eğitildiği, personelin bu durumu fark edemediği ancak tank tabur komutanı ve bölük komutanlarının bu taburun darbe girişiminde kullanılacağını bildikleri ifade edildi.



14 TEMMUZ'DA TANKLARIN DEPOLARINI DOLDURUP HAZIR HALE GETİRMİŞLER



Alınan şüpheli ifadelerinden tankların eski Tugay Kurmay Başkanı Albay Savaş Kabaklı'nın talimatı ile eski Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Nuri Büyükyazıcı'nın idaresinde bölük komutanları eski Yüzbaşı Adil Baykal, eski Yüzbaşı Ahmet Özkılıç ve eski Yüzbaşı Hüseyin Nişancı'nın emrinde kışladan çıkış yaptıkları belirtildi. İddianamede, tanklara 14 Temmuz günü akaryakıt doldurulduğu, depoların tamamen dolu hale getirilip darbe girişimi için hazırlandığı kaydedildi. Tugaydan çıkmadan önce tanklara gerçek mühimmat yüklendiği belirtilerek, kışladan çıkan personeli ikna etmek için söylendiği ifade edilen sözler arasında tutarlılık bulunmadığı, bir kısım personelin Genelkurmay Karargahına "askeri bir tatbikat için" gittiklerini, bir kısım personelin "IŞİD tarafından terör saldırısı yapıldığı" iddiası üzerine gittiklerini, bir kısım personelin ise "FETÖ'cülerin uçak kaçırdığı ve Genelkurmay Karargahını basarak başkanı rehin aldıkları" iddiası üzerine Karargaha gittiklerini beyan ettiklerine yer verildi. Şüphelilerden eski Tabur Komutanı Büyükyazıcı'nın idaresinde 092624, 092629, 092631, 092633, 092635, 092658, 092660, 092661, 092662, 092663, 092666, 092668, 092690, 092692, 092698 plakalı 15 tankın Genelkurmay Karargahına gittiği belirtildi.



TANKLARI KOMUTA ETMELERİ İÇİN BAŞKA BİRLİKLERDEN SUBAY GÖREVLENDİRMİŞLER



Şüphelilerin alınan ifadelerinde faaliyetleri "emir komuta zinciri" içerisinde gerçekleştiklerini beyan ettikleri kaydedilerek, şüphelilerden eski Tabur Komutanı Yarbay Nuri Büyükyazıcı'nın bütün emirlerini telsiz ve diğer haberleşme aracı ile tank komutanı veya personele harekat astsubayı şüpheli Turan Baysal'ın ulaştırdığı bildirildi. Kışladan çıkan tank ve diğer zırhlı araçları komuta etmesi amacıyla başka birliklerden subay rütbesinde kişilerin görevlendirildiği, tanklara bu kişilerin tabur komutanının emriyle bindirildiği ve şüphelilerin kendi komutanları olmayan tanımadıkları ve subay olduğunu bile bilmedikleri kişilerin emrine girerek o yönde hareket ettiklerine yer verildi.



"DARBE GİRİŞİMİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇIKAN HALKA SERSERİ GİBİ SALDIRDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR"



Darbe girişiminden haberi olmayan halkın 28. Mekanize Tank Taburundan çıkan 16 tankı ve 2. Mekanize Piyade Taburundan çıkan ZPT ve ZMA türü araçları görmeleri üzerine sevinç gösterileri yaptıkları, darbe girişimini öğrenmeleri üzerine sevinç gösterilerinin yerini engelleme, durdurma, taşlama, darbeden vazgeçirmenin aldığı vurgulanan iddianamede şu tespitlere yer verildi:



"Mamak 28. Mekanize Tugayından toplam 16 tank ile askeri darbeyi gerçekleştirmek üzere Genelkurmay Başkanlığına sevkiyat yapıldığı, 092630 plakalı tankın yolda gideceği güzergahı kaybettiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu kavşağa gittikleri, askeri darbeyi gerçekleştirmek için tugaydan yola çıkan tankların Ankara sokaklarında şaşkın bir şekilde dolaştıkları, darbeyi önlemek için sokağa çıkan sivil insanlara gece boyunca serseri gibi saldırdıkları anlaşılmıştır. Mamak 28. Mekanize Tugayı içindeki Tank Taburu Komutanı şüpheli Yarbay Nuri Büyükyazıcı'nın yönettiği tanklarla Sıhhiye Köprüsü'ne geldiği, buradaki barikatı aşmak için önüne çıkan sivil kişilere tabancayla ateş ettiği, şüpheli Nuri Büyüyazıcı'nın yönettiği 092624 plakalı tankın Sıhhiye, Kızılay ve diğer güzergahlar ile özellikle Genelkurmay Başkanlığı önünde kişilerin üzerine sürüldüğü, içindeki askerler tarafından sivillerin üzerine ateş açıldığı, ilk önce bu tankın Sıhhiye, Kızılay ve Genelkurmay Başkanlığı çevresinde barikat olan sivil araçların üzerinden ezerek geçtiği, kişi mallarına kasten zarar verdiği, diğer tankların bu tankı takip ettiği, şüpheli Nuri Büyükyazıcı'nın Sıhhiye Köprüsü altında müşteki Faruk Sabır'ı ateş ederek dizinden yaraladığı ve engelleme yapan sivil vatandaşları korkutmak için havaya ateş açtığı anlaşılmıştır."



(Abdullah Sarıca /İHA)