Yurttan Referandum Manzaraları
Türkiye, anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti.
Türkiye, anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti. İşte yurttan seçim manzaraları Açıklaması
Kaynak: Dunya.com
-
Bakan'dan 'Geçmediğim köprünün parasını ödüyorum' eleştirilerine yanıt
-
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
-
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 2 ölü
-
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
-
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
-
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
-
"Canavar" yeni imzayı attı