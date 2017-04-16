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Yurttan Referandum Manzaraları
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Yurttan Referandum Manzaraları

Türkiye, anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti.

Yurttan Referandum Manzaraları

Türkiye, anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti. İşte yurttan seçim manzaraları Açıklaması

Kaynak: Dunya.com

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