Yurttan 'Evet' Manzaraları

Tarihi referandum a sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.



BURSA



Bursa'da onlarca vinç bir araya getirildi, ortaya devasa bir 'evet' çıktı. Oluşturulan yazı metrelerce yukarıdan drone'la görüntülendi. Bursa'da yaşayan muhtarlar ise bir araya geldi, noterin yolunu tuttu. CHP'li olan muhtarlar uzun yıllardır üyesi oldukları partiden istifa etti. Hem de noter tasdikli. Onların bu kararı almalarına neden olan partinin referandum dönemindeki tutumu oldu.



SAKARYA



Sakarya'dan da 'evet'e destek geldi. Düzenlenen gecede bir araya gelen 200'ü aşkın avukat Türkiye Barolar Birliği'nin 'Hayır' kampanyasına cevap verdi.



KÜTAHYA



Seçim öncesi dönemler zaman zaman sancılı geçse de eğlenceli anlar da yaşanmıyor değil. Kütahya Tavşanlı'da sokakları dolaşan nostaljik seçim aracı görenleri tebessüm ettirdi.



(İHA)