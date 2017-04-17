Yurtta referandum sonucu böyle kutlandı



İSTANBUL - Referandum oylamasının resmi olmayan sonuçlara göre evet ile sonuçlanmasının ardından Türkiye genelinde sevinç kutlamaları başladı.

Referandum oylamasının Türkiye genelinde sayımının tamamlanmasının ve resmi olmayan sonuçlarla göre yeni anayasa için "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Türkiye genelinde halk sokaklara döküldü. Tüm Türkiye'de kutlamalar sürerken İstanbul, Adana, Bursa ,Ankara, Antalya, Erzincan, İzmir, Rize, Sivas,Trabzon ve Konya'da renkli görüntüler ortaya çıktı.