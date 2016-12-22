Yurtta Kış - Yayladığı'nda Buzlanma ve Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle dünden beri elektrik verilemeyen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.



Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı, Yayladağı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.



Dünden beri 25 mahalle yolunun kapalı olduğu ilçede, karayolları, Hatay Büyükşehir ve Yayladağı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. İlçeye dün akşam saatlerinden itibaren elektrik verilemezken, zaman zaman kapanan Yayladağı-Antakya karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanabiliyor.



Maddi hasarlı kazaların meydana geldiği yolda, emniyet yetkilileri, vatandaşlara mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.



Yayladığı'nda buzlanma ve yoğun tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.



Hatay'da eğitime kar engeli

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi.



Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.