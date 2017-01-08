Yurtta Kış - Tokat/

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.



Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Yazıcı,"İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.



Kastamonu



Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelere bağlı köylerde ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Ulaşıma kapanan 140 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Kapalı 11 köy yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.