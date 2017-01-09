Yurtta Kış - Samsun/malatya/

Samsun'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu.



Canik ilçesinde bulunan Gürgentepe köyü, beyaz örtüyle kaplanmasıyla güzel manzaralar oluştu.



Kalınlığı yarım metreyi bulan kar, evlerini önleri ve çatıları ile park halindeki araçları kapladı. Vatandaşlar devam eden kar yağışına karşın evlerinin önlerini ve çatılarında biriken karları temizlemeye çalıştı.



Kar yağışı, sokak hayvanlarını da yiyecek bulmalarını güçleştirerek olumsuz etkiledi.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede bu akşamdan itibaren kar yağışının etkisininin azalmasının beklendiği belirtildi.



MALATYA



Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Sivas'a geçişlerine izin verilmeyen 12 otobüs, 20 kamyon ve çok sayıda otomobildeki vatandaşlar, öğretmenevi ile meslek yüksekokulunda misafir ediliyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine izin verilmemesi dolayısıyla yolda kalanlar öğretmenevi ile okulda konaklıyor.



Hekimhan'da dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkeziyle Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki bin 750 rakımlı Aptalboğan geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine araçların geçişlerine izin verilmedi.



Halen etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan Öğretmenevi ve Hekimhan Meslek Yüksek Okulunda misafir ediliyor.



Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Hekimhan ilçesinde de kar yağışının devam ettiğini söyledi.



Sivas tarafında dün akşam saatlerinde kapanan yol nedeniyle mağdur olan vatandaşları öğretmenevinde misafir ettiklerini aktaran Millioğulları, onlara akşam yemeği ve sabah kahvaltısı ikramında bulunduklarını belirtti. Kar yağışı devam ettiği için yolların açılmasının da imkansız hale geldiğini vurgulayan Millioğulları, "12 yolcu otobüsü, 20 kamyon ve çok sayıda otomobil şu anda ilçemizde beklemekte. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları Müdürlüğüyle bağlantıya geçtik. En kısa zamanda yolun açılması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışıyoruz." dedi.



Öte yandan, Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi Server Geçidi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 araç içerisindeki yolcular mahsur kaldı.



Vatandaşların bildirmesi üzerine, mahsur kalanlar Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.



ADIYAMAN



Adıyaman'da yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor.



Kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Ulaşımda da aksamalara neden olan kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaydı.



Meteoroloji yetkililerince, kar yağışının gece geç saatlere kadar süreceği, yarın gün içinde sıcaklığın artmasının beklendiği kaydedildi.