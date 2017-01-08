GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Poyrazlar Gölü
Ağaçların, salıncakların, gezi teknelerinin, iskelenin üzerinde biriken kar
Ördekler ve kazlar SAKARYA - Kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı adreslerden biri de Sakarya'daki Poyrazlar Gölü oldu. Ağaçların, salıncakların, gezi teknelerinin, iskelenin üzerinde biriken kar göle gezmeye gelenlere eşsiz manzaralar sundu. Ördekler ve kazlar da kar manzarasını renklendirdi. Bir yandan buz gibi suda yüzen ördekler ve kazlar zaman zaman da kıyıdaki buzların üzerinde yürüdü.
Yurtta Kış - Poyrazlar Gölü'nde Kartpostallık Manzaralar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Poyrazlar Gölü Ağaçların, salıncakların, gezi teknelerinin, iskelenin üzerinde biriken kar Ördekler ve kazlar SAKARYA - Kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı adreslerden biri de Sakarya'daki Poyrazlar Gölü oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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