Yurtta Kış - Poyrazlar Gölü'nde Kartpostallık Manzaralar

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Poyrazlar Gölü

Ağaçların, salıncakların, gezi teknelerinin, iskelenin üzerinde biriken kar

Ördekler ve kazlar SAKARYA - Kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı adreslerden biri de Sakarya'daki Poyrazlar Gölü oldu. Ağaçların, salıncakların, gezi teknelerinin, iskelenin üzerinde biriken kar göle gezmeye gelenlere eşsiz manzaralar sundu. Ördekler ve kazlar da kar manzarasını renklendirdi. Bir yandan buz gibi suda yüzen ördekler ve kazlar zaman zaman da kıyıdaki buzların üzerinde yürüdü.