Yurtta Kış - Mahsur Kalan Minibüs Yolcuları Kurtarıldı

Sakarya'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde minibüsteki 10 yolcu karda mahsur kaldı.



Durumun bildirilmesi üzerine minibüse, mahalle muhtarı İsmet Turan ve köylüler müdahale etti. Minibüs, kara saplandığı yerden çıkarıldı.



Traktör yardımıyla kapanan yolun açılmasının ardından minibüs, yaklaşık 1 saat sonra yola devam edebildi.



Muhtar Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yollarda sıkıntılar yaşanabildiğini belirterek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yollarımızı açıyor ama kar etkili olduğu için arkasından yine kapanıyor. Bizler de traktörlerimizle hazır bekliyoruz, yollarda kalan araçları çekiyoruz." diye konuştu.