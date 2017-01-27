Yurtta Kış - Kocaeli

Kocaeli'de, D130 karayolu Kullar Varyant Köprüsü İzmit mevkisinde buzlanma sonucu bir tırın yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.



Kentte kar yağışının etkili olmasıyla özellikle kavşaklarda bazı araçların yolda kaldığı, ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü.



D130 karayolu Kullar Varyant Köprüsü İzmit mevkisinde buzlanma yüzünden bir tırın yolda kalması, uzun araç kuyruğuna neden oldu.



Trafiğe 30 dakika kapalı kalan yol, karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



Görevli ekipler, kent genelinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.