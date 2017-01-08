Yurtta Kış - Kayseri/

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te, kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.



Yeterli yağış olmadığı için kayak sezonunu geç açan Erciyes Kayak Merkezi, son günlerdeki yağışlarla adeta kara doydu. Özellikle dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren yağış sonrası kayak merkezinde kar kalınlığı 160 santimetreye, kimi bölgelerde ise 2 metreye kadar yaklaştı.



Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ise ulaşım ve kayak faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayseri-Erciyes ve Develi-Erciyes karayolları ile kayak merkezi bölgesindeki konaklama tesislerinin yollarında karla mücadele çalışması yaptı. Tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, kayak merkezinde ise tesisler çalıştırılamadı.



Kent merkezinde adeta kara hasret kalan vatandaşlar, Erciyes Dağı ve eteklerinde özlemlerini kar topu oynayıp, fotoğraf çektirerek giderdi.



Kayak kursu için kayak merkezine giden bir grup öğrenci de tipi nedeniyle pistlere çıkamayınca, kar topu oynayıp karlar üzerinde yuvarlanarak eğlendi.



Yurtta kış

Sivas-Gürün Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Gürün'deki bir cenaze törenine katılmak üzere ilçeye giden Sivas Valisi Gül ile Emniyet Müdürü Altınsoy'un makam araçları Böğrüdelik mevkisinde kar ve tipi nedeniyle bir süre ilerleyemedi

Sivas ile Gürün ilçeleri arasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.



Kar ve tipi nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanan karayolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açılıyor.



Öte yandan, eski Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş'ın babasının cenaze törenine katılmak üzere Gürün ilçesine giden Sivas Valisi Davut Gül ile Emniyet Müdürü Turan Altınsoy'un makam araçları da Böğrüdelik mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süre yolun açılmasını bekledi. Bölgede bulunan karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından Gül ve Altınsoy ile diğer yetkililer ilçeye ulaştı.



Vali Gül, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, karayolları ekiplerinin çalışmalarının fotoğraf ve videolarını paylaşarak, "Yoğun tipiye rağmen Sivas-Gürün yolunu açık tutan karayolları ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Bu arada, Kangal-Divriği Karasar Geçidi ve Yıldızeli-Çırçır Karayolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.